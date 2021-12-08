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/665069/مصر-تستضيف-المنتدي-العالمي-للتعليم-العالي-نواب-يعكس-اهتمام-الدولة-بمنظومة-الشباب-ويضع-مصر-علي-أعتاب-الثورة-الصناعية-الخامسة

06:42 م - الأربعاء 8 ديسمبر 2021

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة الادارية الجديدة المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو»، تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».

وتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة إلى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

علاء حمدي قريطم: مصر تسعي بجهد القيادة السياسية الحكومية بأحداث ثورة صناعية كبري

وفي هذا الإطار، ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، استضافة مصر لفعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (رؤية المستقبل) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مشيرا إلى أن مصر تؤكد دورها الريادي في المنطقة وتفتح ذراعيها للجميع للتعاون في كافة المجالات وبخاصة تأهيل الشباب لسوق العمل .

وأشاد قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأهمية المنتدي العالمي للتعليم العالى ،في ظل المتغيرات التى يشهدها العالم بشأن وظائف الأعمال ،والبحث العملي والتحول الرقمي وتطور الصناعة والطلب على سوق العمل والتوظيف. وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تسعي بجهد القيادة السياسية الحكومية بأحداث ثورة صناعية كبري في ظل بناء الجمهورية الحديدية تعتمد على إبداعات شباب الجامعات بالأصالة إلى إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا. وأشاد قريطم، مشاركة عدد من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية، في فعاليات المنتدي ومن أهمها: جامعات جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، والكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وجامعة سيبيو برومانيا، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، وجامعة بوتسدام الألمانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية وهى: اليونسكو، والإيسيسكو، والبنك الدولى، والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد (NAAC)، والماجنا كارتا Magna Charta، ومنظمة Coursera لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى Elsevier، Knowledge E.

عاطف عثمان كعربان: مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعليم وتشجيع البحث العملى

ومن جانبه، ثمن النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن تقديم مصر لـ 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة في العالم الإسلامي لتعليم الموهوبين كقاطرات للتنمية في بلادنا، بالجامعات العالمية الجديدة التي أقامتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر ترعي المواهب الشابة والمبدعين في كافة المجالات

وأشاد كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ،بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المنتدي العالمى للتعليم العالى بالعاصمة الإدارية ، و لتى أكد فيها بأن مصر سنظل نقاتل من أجل التعليم الجيد والمعرفة. قائلًا: نحن جادون بإدارة لا تلين في مواجهة تحدياتنا؛ ومنها التعليم كأساس لبناء الدول المتقدمة.

وقال كعربان، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعليم وتشجيع البحث العملى والابتكار في إطار الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والحق في التعليم الجيد والمعرفة، كحق من حقوق الإنسان.

حسانين توفيق: فرصة لتبادل الخبرات ووضع مصر على طريق الثورة الصناعية الخامسة

وأكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى (GFHS)، والذي تنظم وزارة التعليم العالي نسخته الثانية بعنوان (رؤية المستقبل)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مثل هذه المنتديات تضع مصر على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وكذلك إضافة فرص نحو الاستغلال الأمثل للتطور التكنولوجي الهائل. وأوضح حسانين توفيق، أن مشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، بالتزامن مع استضافة مصر الدورة ١٤ للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة، فرصة قوية تبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي. ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية البحث العلمي في الوقت الراهن، لاسيما وأن يساعد بشكل كبير في تقدم الدولة ووضعها على الخريطة العالمية للدول المتقدمة. وشدد النائب حسانين توفيق، على أهمية أن تتضمن فعاليات المنتدى التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يسفر المنتدى عن توصيات بالغة الأهمية لصالح مصر.

رقية الهلالي: نجاح النسخة الأولي للمنتدى العالمى للتعليم في 2019 وضع المنتدى على الخريطة الدولية

وثمنت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مقر انعقاد فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان “رؤية المستقبل”، والتي يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، بمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الهلالي في بيان صحفي صادر عنها اليوم إن نجاح النسخة الأولي للمنتدى العالمى للتعليم العالى في أبريل 2019، ساهم بكل تأكيد في وضع المنتدى على الخريطة الدولية، لافته الي أن المنتدى تناول عددًا من المحاور غاية في الاهمية والتي تمثلت في إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين والخرجين لوظائف المستقبل، ومناقشة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة وباء كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل. وأشارت نائبة حماة الوطن، الي ان جودة التعليم والتعليم الجيد والتي تحدث عنها الرئيس السيسي في كلمتة اليوم، تحتاج الي اماكنيات وعوامل زمنية كثيرة للحصول على نتائج أفضل وتعليم جيد يليق باولادنا وبناتنا طلاب المدارس والجامعات، مما يوفر فرص للخريجي في العمل المباشر دون مشقة أو يأس أو احباط نتيجة عدم توافرة بالاعدادا والشكل المطلوب، مشددة أن الدولة المصرية تواصل العمل على ملف الإصلاح الشامل في مختلف المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. ‏ ‏وأشادت النائبة رقية الهلالي، بحديث الرئيس السسيسي عن المواهب المتميزة، وإعلان سيادته إتاحة 100 فرصة تعليم للمواهب المتميزة من العالم، باعتبار هؤلاء الموهوبين قاطرة التقدم في المجتمع.