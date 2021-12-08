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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على انتظام الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

محافظ البحيرة يعلن انتظام الدراسة بجميع مدارس البحيرة .. غداً

وأوضح محافظ البحيرة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

وتعرضت مدن وقرى البحيرة ، اليوم الأربعاء، لهبوب رياح شديدة وصلت إلى حد العواصف، صاحبها هطول أمطار متوسطة، وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

تستعد مع التوقعات بهدوء وتحسن حالة الأحوال الجوية، مدارس ومعاهد المحافظة لإستقبال الطلاب وإستئناف الدراسة غداً الخميس ٩ ديسمبر .

من الجدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة كان قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء ٨ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة وتأجيل إمتحان اليوم لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم الإمتحان يوم الاحد القادم الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١، وتستكمل باقى الإمتحانات غداً الخميس وفق الجدول المعلن .