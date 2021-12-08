/665083/التنسيقية-تواجه-الوزير-الكيان-الشبابي-يستعد-لمواجهة-شوقى-بأقوى-الأدوات-الرقابية

شارك عدد كبير من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن المقدمين لطلبات الإحاطة تجاه وزير التربية والتعليم، بشأن التخبط فى تطوير المناهج وتكدس الفصول.

دوت الخليج

«التنسيقية تواجه الوزير»

العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشات العامة، التى تقدم بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب لمواجهة وزير التربية والتعليم.

ويرصد دوت الخليج فى هذا الإطار أبرز الأسماء الذى تقدمت بأدوات رقابية لمواجهة الوزير فى جلسة الثلاثاء المقبل.

النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة لمواجهة الوزير بشأن نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم.

هذا وأيضًا تقدم أعضاء التنسيقية ومنهم، النائبة دعاء العريبي، وأميرة أبو شقة، بتقديم أسئلة لمواجهة وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وذلك بشأن ، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

كما تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفقة عشرين عضوًا آخرين، بطلبات مناقشة عامة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

هذا وقدم عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أيضًا عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة ومطالبات للمناقشة العامة، ومن ضمنهم النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، والنائبة هدى عبدالستار، وذلك بتقديم أسئلة تتعلق بالرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.