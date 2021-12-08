/665084/كيروش-يستقر-على-تغيير-خطة-منتخب-مصر-أمام-الأردن

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأردن يوم السبت القادم، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تغيير خطة اللعب، خاصة بعد غياب أحمد حجازي وأيمن أشرف الذي كان يستعين به في أكثر من مركز.

وسيلعب كيروش بخطة 4/2/3/1، مع غياب أيمن أشرف الذي كان يستعين به في وسط الملعب بجانب الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية، وسيدخل محمد مجدي أفشة لمركز صناعة اللعب مع الاعتماد على طرفي يمين ويسار ومهاجم صريح.

وشارك أيمن اشرف في بداية مباراة الجزائر، وخرج بعد مرور 10 دقائق من المباراة، ليتم عمل أشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وأثبتت الأشعة إصابة أيمن اشرف بجزع في الرباط الداخلي، ويحتاج اللاعب لفترة علاج ما بين 4 أسابيع إلى 5 أسابيع للعودة للمباريات.

وبذلك يغيب أيمن اشرف عن باقي مباريات بطولة كأس العرب، بجانب السوبر الأفريقي وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر أمام الجزائر بهدف لكل فريق في ختام مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب.

كأس العرب: غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام الأردن.. تعرف عليها

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن ببطولة كأس العرب، مساء السبت القادم، في دور الـ 8.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء السبت القادم.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

كأس العرب: تعرف على موعد مباراة مصر والأردن

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.