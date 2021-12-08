«21فيديو» لـ دوت الخليج من اليوم الأول لزيارة إسكان النواب لمحافظة مطروح« تقدير لحياة كريمة..وانتقادات للمتقاعسين»

/665085/21فيديو-لـ-تحيا-مصر-من-اليوم-الأول-لزيارة-إسكان-النواب-لمحافظة-مطروح-تقدير-لحياة-كريمةوانتقادات-للمتقاعسين

شهد اليوم الأول من زيارة وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تغطية خاصة من موقع دوت الخليج،فى ضوء تفقده للمشروعات القومية بالمحافظة التى حصلت على إهتمام واسع من القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن التمويل والدعم والمساندة متوفرة للمحافظة ولكن يبدو وجود بعض التنفيذين الذين يعطلون العمل وخاصة بملف المياه والصرف الصحى بعد عدم مشاركاتهم بإجتماع اللجنة مع محافظ مطروح، والذى استعرض كافة المشروعات التنمية بالمحافظة.

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