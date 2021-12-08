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شارك النائب يحيى عيسوى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بزيارة لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، إلى محافظة مطروح، وذلك للوقوف على جهود المشروعات القومية بالمحافظة، وما تلقاه من تقدير وإهتمام كبير من القيادة السياسية وخاصة على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة.

دوت الخليج

ووجه أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، خلال لقاء محافظ مطروح، الشكر للنائب عماد سعد حمودة على دعوته له لمرافقة اللجنة، وموجها الشكر أيضا لأعضاء ونواب محافظة مطروح عن حسن استقبال اللجنة، مؤكدًا على أن زيارة اللجنة فرصة للجهاز التنفيذى للمحافظة من أجل الاستماع للمشاكل والمعوقات التى تواجههم حتى يكون هناك رؤي وأفكار مختلفة بينهم وبين اللجنة من أجل التغلب على هذه الإشكاليات والمعوقات،وخاصة فيما يتعلق باختصاصات لجنة الإسكان بشكل مباشر، مؤكدا على أنه على المستوى الشخصى يدرك إمكانيات رئيس لجنة الإسكان الخاصة من أجل الوصول إلى حلول فورية لكل القضايا والمشكلات التى يتم إثارتها.

أمين تنظيم مستقبل وطن يشارك بزيارة «إسكان النواب لمطروح» ويؤكد:«المحافظة واعدة»..«فيديو»

ولفت إلى أن مصر تعيش على مساحة 7%منذ أن كان عدد سكانها 5مليون مواطن، وفى 2050 سنصل لـ190مليون،وهو أمر لا يتماشى إطلاقا مع نسبة الـ7% من حيث الأنشطة الاقتصادية ، ومن ثم كانت توجهات الدولة أنها تبدأ فى توسعات وإنشاء المدن الجديدة ومحافظة مطروح من المحافظات التى كان لها النصيب فى هذا التوجه من جانب القيادة السياسة.

وأكد على أن الرؤية المستقبلية للجهاز التنفيذى بمحافظة مطروح لابد أن يكون مستوعب ومدرك لهذه التوجهات التى تتحرك فيها القيادة السياسية حيث أن المحافظة سيكون لها دور كبير فى الاستيعاب من خلال المدن الجديدة، وتمثل جانب من جوانب الحلول تجاه أزمة الزيادة السكانية .

شهد اليوم الأول من زيارة وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تغطية خاصة من موقع دوت الخليج،فى ضوء تفقده للمشروعات القومية بالمحافظة التى حصلت على إهتمام واسع من القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن التمويل والدعم والمساندة متوفرة للمحافظة ولكن يبدو وجود بعض التنفيذين الذين يعطلون العمل وخاصة بملف المياه والصرف الصحى بعد عدم مشاركاتهم بإجتماع اللجنة مع محافظ مطروح، والذى استعرض كافة المشروعات التنمية بالمحافظة.

وتضمنت الزيارة اليوم تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالكيلو ١٠ بمدينة مرسى مطروح للوقوف على الحلول المقترحة للتخلص والاستفادة من مياه معالجة الصرف الصحى ومنع تسرب المياه بمنطقة الوادى بمنطقة علوش مع دراسة مقترح نقل المياه عبر خطوط نقل المياه الى منطقة وادى حمزة على بعد ٢٩كم غرب المحطة والاستفادة منها في زراعة نحو ٢١٤٠ فدانًا.

وشهد لقاء المحافظ بأعضاء اللجنة إشادة واسعة بجهود حياة كريمة بالمحافظة ودورها فى توفير فرص العمل، بجانب عرض لجهود المحافظة والأجهزة المعنية فى كل ما يهم المواطن بمطروح.