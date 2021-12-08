البحر الأحمر ترفع الطوارئ قبل احتفالات رأس السنة

جدة - نرمين السيد - عقد عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور محمد بندارى السكرتير العام، وعاطف وجدى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات الخدمية القيادات التنفيذية بالمحافظة.





جاء ذلك فى بيان اليوم لمحافظة البحر الأحمر، حيث وجه المحافظ الشكر لرؤساء المدن تقديرا للجهد المبذول فى مختلف المجالات وخاصة فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضع اليد، كما وجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمات فى حال حدوثها.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق مع القرى السياحية للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال احتفالات المحافظة بأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مشددا على تكثيف التواجد المرورى والأمنى خلال هذه الفترة، وموجها مدير مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة وجاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما شدد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الأشخاص الذين لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا لأى مصلحة حكومية، مؤكدا على التزام كافة الجهات بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ووجه بالمرور المستمر على الكافيتريات والفنادق السياحية لمتابعة التزامها أيضا بالإجراءات الاحترازية، وأكد على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل تقرير أسبوعى يوضح سير الأعمال بمشروعات ومحطات الصرف الصحى بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تهدف لسرعة حل مشكلة المياه والصرف الصحى بمختلف المناطق بمدينة الغردقة.

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع موقف تقنين أراضى وضع اليد، وموقف التعديات على أراضى الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، وموقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من 1 /7 / 2021 حتى تاريخه، كما عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022، ونسب التنفيذ للمشروعات الجارى العمل بها، وعرض مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وناقش الاجتماع أيضا تخصيص أراضى للمنفعة العامة، وهى تخصيص أرض بمساحة 2156 متر مربع بمنطقة الخدمات بمساكن الروضة بمدينة رأس غارب لصالح مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر لإقامة مسجد عليها وتخصيص قطعة أرض بمساحة 60000 متر مربع لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا بتقسيم شمال الأحياء بمدينة الغردقة.