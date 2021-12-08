جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا لعدد من الحوادث التى تعرضت لها بعض السيارات على الطرق السريعة شمال البلاد بسبب العواصف الترابية التى شهدتها أغلب محافظات الجمهورية على مدار اليوم.





وكتبت الصفحة تعليقا على الصور: "للأسف الشديد حوادث وأضرار مادية نتيجة العواصف الترابية وهذه بعض الصور لأماكن من شمال البلاد". وتفاعل العدديد من المتابعين على الصور وجاءت أغلبها قائلة: "يا ساتر يا رب" و"يا ساتر يا رب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حوادث صادمة بسبب العواصف الترابية.. ومتابعون: سترك يا رب (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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