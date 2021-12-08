أمطار ورياح.. استمرار الطقس السيئ بمحافظة شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة شمال سيناء حالة من الطقس والظروف الجوية السيئة تسود المحافظة منذ صباح اليوم، وتتعرض حاليا لسقوط أمطار متوسطة مصحوبة بموجة برد ورياح مما أثر على الحركة التجارية والأسواق، ولزم عدد كبير من المواطنين منازلهم.





وكانت معظم مناطق محافظة شمال سيناء قد تعرضت اليوم لرياح وعواصف رملية، مما أثر على بعض مظاهر الحياة وانخفاض مستوى الرؤية على الطرق، وأدى الى زحف الكثبان الرملية على مختلف الطرق بالمحافظة، إلى جانب انخفاض كبير فى درجة الحرارة وموجة من البرد الشديد. وتشهد مختلف الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث، حيث تم رفع درجة الاستعداد فى كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تتعرض لها المحافظة؛ وتقوم غرفة العمليات بمتابعة تطورات الظروف الجوية وتحركات مياه الأمطار خشية وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة حتى الآن أية بلاغات.

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