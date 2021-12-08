مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى جنوب إفريقيا اعتبارا من 16 ديسمبر

أعلنت شركة "مصر للطيران" استئناف رحلاتها الجوية إلى جنوب إفريقيا اعتبارا من 16 ديسمبر الحالي، بعد توقفها بسبب مخاوف تتعلق بمتحور "أوميكرون".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد أعلن في 26 نوفمبر الماضي أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن متحور "أوميكرون".

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