تشكيل ناري لبايرن ميونيخ وبرشلونة في قمة دوري الأبطال

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تنطلق مباراة برشلونة أمام بايرن ميونيخ بعد قليل على ملعب "اليانز أرينا"، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد برشلونة الفوز من أجل التاهل للدور القادم لذلك ستشكل المباراة صعوبة على كتيبة تشافي هيرنانديز، بينما حسم بايرن ميونخ بطاقة الصعود مبكراً من تلك المجموعة.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي.

تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: أوباميكانو، سولي، بافارد، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ساني، توليسو، موسيالا، مولر، كومان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي

نتيجة مباراة برشلونة وبنفيكا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.

تقرير صحيفة كتالونيا

في ظل ذلك يبحث الفريق الكتلوني عن تقليل الرواتب في صفوف الفريق، لياتي على رأسها أومتيتي مدافع الفريق، والذي يغيب عن الصفوف الأساسية مع الفريق، في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تلاحق اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على فسخ تعاقده مع أومتيتي، للتخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ في التحرك بالفعل لفسخ عقد أومتيتي، في ظل عدم استفادة النادي منه، وعدم مشاركته ولو لدقيقة واحدة منذ بداية الموسم، في الوقت الذي يعتبر فيه أحد أعلى لاعبي الفريق أجرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول تخفيض راتب اللاعب أكثر من مرة، لكنه فشل في ذلك، ليقرر سلك طريق فسخ العقد، الذي يمتد حتى صيف 2023.

وكانت تقارير قد أكدت في وقتٍ سابق، عدم ممانعة أومتيتي الرحيل عن برشلونة، بشرط الانتقال لنادٍ يشارك في دوري الأبطال.