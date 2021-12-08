غدا.. طقس مفاجئ على كافة المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 21 (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على كافة الأنحاء.





وأكد خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لفرص الأمطار فتكون خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة/ وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

الاسكندرية 21 13

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الاسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

ادفو 23 12

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 23 08

شلاتين 28 15

ابو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 34 21

المدينة 30 17

الرياض 28 11

المنامة 24 19

ابوظبى 28 19

الدوحة 28 21

الكويت 27 12

دمشق 16 05

بيروت 20 16

عمان 14 07

القدس 14 10

غزة 19 13

بغداد 21 07

مسقط 26 20

صنعاء 22 04

الخرطوم 33 21

طرابلس 18 11

تونس 18 09

الجزائر 17 11

الرباط 18 09

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 11 01

اسطنبول 14 10

اسلام اباد 21 06

نيودلهى 23 07

جاكرتا 30 24

بكين 05 01-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 14 07

اثينا 18 12

روما 12 04

باريس 07 04

مدريد 13 08

برلين 01 01-

لندن 07 04

مونتريال 04- 07-

موسكو 10- 16-

نيويورك 06 02

واشنطن 07 03

نواكشوط 30 18

أديس ابابا 24 06