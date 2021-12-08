بعد تعطلها بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يكشف موقف الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وكان محافظ البحيرة قد قرر تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة. كما قرر تأجيل امتحان اليوم لطلاب الصف الرابع الابتدائى بجميع مدارس المحافظة على أن يتم الامتحان يوم الأحد القادم، وتستكمل باقى الامتحانات غدًا الخميس وفق الجدول المعلن.

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