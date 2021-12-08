أبرزها تنظيم التجمعات.. الجريدة الرسمية تنشر إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

وحسب ما جاء فى الجريدة الرسمية، أكدت المادة الأولى تولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من تلك التدابير، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى وباء فيروس كورونا، وهى:
1- تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
2- تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
3- تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
4- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
5- إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التى تقرها الجهات المخنصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
6- حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية.
وجاءت المادة الثانية من القرار: "يسرى هذا القرار لمدة عام من تاريخ العمل به، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باتخاذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار القرارات.
وجاء فى المادة الثانية أن القرار يسرى لمدة عام من تاريخه، مع خضوع جميع التدابير الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف.
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