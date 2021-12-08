إضاءة قلعتى صلاح الدين وقايتباى بجملة اليوم العالمى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة السياحة والآثار إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة وقلعة قايتباى بالإسكندرية بجملة "اليوم العالمى لمكافحة الفساد"، وذلك لمدة خمس ساعات بدءً من الساعة السادسة وحتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم وغد الخميس.





يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وفى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المشاركة فى مثل هذه المناسبات العالمية الهامة. يذكر أن اليوم العالمى لمكافحة الفساد يحتفل به فى 9 من ديسمبر كل عام منذ أن اعتمدت الجمعية العامة هذا اليوم من أجل إذكاء الوعى عن مشكلة الفساد وعن دور اتفاقية الأمم المتحدة فى مكافحته ومنعه. ويأتى الاحتفال هذا العام لإلقاء الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد فى منع الفساد ومكافحته تحت شعار "احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد".

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