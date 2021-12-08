رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح الدورة التدريبية لمعاونى النيابة الجدد

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة التدريبية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2013 و2014، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى.





يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يستهدف بشكل أساسى صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإدارى، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وخلال جولته التى رافقه فيها المستشار محمد عبد الكريم، مدير التفتيش القضائى بالنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمود إبراهيم، مدير مكتب رئيس الهيئة، التقى المستشار عزت أبو زيد، رئيس الهيئة، بمعاونى النيابة الإدارية الجدد، حيث ألقى سيادته كلمة تقدم فيها بالشكر للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية على الجهد المبذول لتنظيم مثل تلك الدورات المميزة.

وأشاد بالدور بالغ الأهمية الذى تقوم به الأكاديمية فى تدريب الشباب وقدرتها على صقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الحديث فى كافة المجالات، مؤكدا على أهمية هذا التدريب للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية الجدد فى مستهل مشوار عطائهم داخل محراب العدالة المقدس.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والأكاديمية، موضحة ما تقوم به الأكاديمية من دور تدريبى وتوعوى شامل، فضلا عن اطلاع المتدربين على كافة المستجدات المعاصرة والأحداث المحلية والدولية ذات الصلة، فى سبيل إعداد كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية الهامة التى يجب أن يتحلى بها أى رجل دولة بالإضافة للمعارف القانونية.