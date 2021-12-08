التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يوم 19 يناير المقبل سيكون راحة من امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه سيتم استثناؤه من جدول الامتحانات ومنح الطلاب إجازة بسبب عيد الغطاس للإخوة المسيحيين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث أصدر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، والتى تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من 15 يناير المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.