/665089/تشيلسي-يسقط-في-فخ-زينيت-ويهدي-الصدارة-ليوفنتوس-بدوري-أبطال-أوروبا

أنتهت مباراة زينيت أمام تشيلسي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر تشيلسي بشكل متواضع خلال مجريات اللقاء، عكس زينيت الذي قدم لاعبوه أداء مميز وأستطاعو أن يتعادلوا مع البلوز في الدقائق الأخيرة من المباراة. وسجل لتشيلسي كلاً من فيرنزر هدفين وهدف للنجم البلجيكي لوكاكو.

بينما سجل لزينيت كلاودينهو و سردار أزمون وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تعادل ماجومد أوزوديف، ليكون ذلك تعادل مخيب لكتيبة توخيل بسبب تأهلهم بالمركز الثاني.

يوفنتوس ومالمو

ونجح يوفنتوس في الفوز على مالمو بنتيجة 1/0، بهدف لمويس كين في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليكون فوز هام للسيده العجوز يتأهل من خلال للدور القادم على رأس المجموعة.

وبتلك النتائج أصبح يوفنتوس على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، ويليله تشيلسي بـ13 نقطة، وجاء زينيت ثالثاً بخمس نقاط، ويقع مالمو بالمركز الأخير بنقطة وحيده.

وجاء تشيكل تشيلسي كالتالي:

كيبا، أزبليكويتا، كريستنسين، سار، ريس جيمس، ساؤول نيجيز، باركلي، هودسون أودوي، ماسون ماونت، فيرنر، لوكاكو.

تشيلسي وويست هام

وتعتبر مباريات ديربي لندن من اشهر الديربيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان الشوط الأول للمباراة مليئ بالإثارة والتشويق.

وتمكن تشيلسي أن يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، ليحافظ على الصدارة مؤقتا، إنتظاراً لما سيحدث في شوط المباراة الثاني.

وبدأ تياجو سيلفا بالتسجيل لفريق تشيلسي مع مطلع الدقيقة 29 بعد صناعة رائعة من ماسون ماونت.

ومع مطلع الدقيقة 40 تمكن مانويل لانزيني أن يحرز هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، بعد خطأ مشترك بين إدوارد ميندي وتياجو سيلفا.

ومع نهاية الشوط الأول أحرز ماسون مونت الهدف الثاني بطريقة عالمية، بعد صناعة رائعة من حكيم زياش، لتنتهى أحداث الشوط الأول بهدف النتيجة، مع الانتظار لنتيجة الشوط الثاني والمباراة.

نتيجة مباراة برشلونة وبنفيكا

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.