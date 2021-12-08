/665090/شريف-عامر-وغياب-المهنية-سقطة-تدعم-الاسفاف-والابتذال

بكل جهدا ودأب تسعى نقابة الموسيقيين خلال الفترة الحالية، إلى مكافحة الانحطاط والاسفاف المتداول في أغاني المهرجانات، ما استدعى تأييد تلك الخطوة التي تحافظ على الذوق العام والبعد عن الابتذال.

شريف عامر وغياب المهنية

وضاربا بحالة الاتفاق عام عرض الحائط، وبحثا عن التريند أخذ الإعلامي شريف عامر منهجا مخالفا باستضافة مغني مهرجانات مغمور، قدم أغنية رديئة، ليجعله في ثوان نجما لامعا.

غياب المهنية هي أهم معالم حلقة الإعلامي شريف عامر مع المسمى «سوستة» إذ يعد هذا التناول يساهم في تدعيم الانحطاط وليس العكس، فما هي الفائدة التي ستعود على المواطنين من هذا الأمر.

شريف عامر ودعم الابتذال

الخطأ الذي وقع فيه الإعلامي شريف عامر، وفقا لآراء الكثير من الإعلاميين سقطة لا علاقة لها بالحرفية والمهنية، سواء من حيث التناول أو العرض.

خلال حلقة أمس، حاول شريف عامر التصدي لتلك الانتقادات الحادة المستندة على أسباب مقنعة، حيث حثته على التراجع عن تلك اللقاءات، ولكنه أبى التفاعل مع ذلك حيث أكد أنه أراد رصد الواقع وغيره، متجاهلا وجهات النظر المؤكدة على أن هذه الإشارات هي تعرية وتقديم لنماذج متدنية بدلا من عرض النماذج الناجحة والمتقدمة.

كما أن الإعلامي شريف عامر، قد وقع في فخ آخر وهو العناد والإصرار على أن التعليم سببا في إخراج تلك النماذج، وهو ما يضعه في تنقاض حاد إذ يتعارض ذلك مع ما يقدمه، فكيف لداعي التنوير أن يستضيف يوسف سوستا.

وأخيرا، وبأي حال نطرح سؤالا هنا بشأن ما كان يفكر فيه شريف عامر الذي استضاف فى وقت من الأوقات هيلاري كلينتون، مرشحة الرئاسة الأمريكية والآن يقدم سوستا على كونه نموذجا يلزم إبرازه.