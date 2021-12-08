في غياب العامري فاروق.. قرارت نارية لمجلس الأهلي الجديد في أول اجتماع «صور»

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أجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي أول اجتماع لهم عقب فوزهم بالانتخابات الأخيرة، لاتخاذ عدة قرارات ومناقشة أحوال النادي وفريق الكرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الاجتماع غياب للعامري فاروق عقب صدور حكم بتجميدة حتى عقد جمعية عمومية بعد عام، كما شهد حضور اعضاء باقي المجلس برئاسة محمود الخطيب.

وجائت القرارات على النحو التالي

- اعتماد الموضوعات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العمومية، المنعقدة بتاريخ 25 و26 نوفمبر الماضي، مع عرض الميزانية على الجهات الرقابية المختصة.

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس، من 250 ألفًا إلى 350 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوم 1 أبريل 2022، وذلك حتى يتسنى للمشتركين الجدد الاستفادة بالأسعار الحالية، قبل زيادتها بشكل رسمي.

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بالشيخ زايد، وتضم هذه المشروعات: إنشاء حمام سباحة وأماكن جلوس وخدمات للأعضاء، في المنطقة الملحقة بالحمام، على أن يتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل التصميمات الخاصة بالحمام، كذلك إنشاء مسجد وأماكن انتظار السيارات وجيم جديد ومبنى تغيير للملابس مع تجديد الأسوار والبوابات بالفرع.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر، وتضم هذه المشروعات: استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وكذلك إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية «نجيل صناعي»، إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراج الجديد.

الخطيب رئيس لبعثة الأهلي بالسوبرالأفريقي

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تولي رئاسة بعثة القلعة الحمراء خلال السفر إلى قطر، لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في 22 ديسمبر الجاري في قطر، وتقام في تمام السادسة مساء.

وكان نادي الرجاء المغربي أرسل خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل اللقاء بسبب مشاركة بعض لاعبي الفريق في بطولة كأس العرب مع منتخب المغرب.

الرجاء يحتج

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".