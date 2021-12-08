 «شريف عامر »..«المُسيئ» للذوق العام و «غير الموضوعى»

/665092/شريف-عامر-المسيئ-للذوق-العام-و-غير-الموضوعى

لاتزال التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة تمثل إطار أساسى من الإطارات التى تلقى بظلالها على جميع الهيئات والجهات المسئولية الأكبر فى أن تضع أولويات وإهتمامات الوطن والمواطن على قائمة تحركاتها وخاصة وسائل الإعلام التى تعد حلقة الوصل فى الإخبار والتثقيف والقادرة على تشكيل الرأى العام وإهتماماته، ومن ثم إذا إختارت الطريق الصحيح تحقق نتائج أفضل وبشكل إيجابى وإذا إختارت طريق أخر تكون تداعياته سلبية.

دوت الخليج

هذا هو الواقع فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة حيث عديد من وسائل الإعلام تدرك هذه التحديات كما تدرك أيضا دورها بشكل فعال ومسئوليتها المجتمعية تجاه كل ما تتناوله وتستهدف من خلاله ما هو إيجابى ويصب فى صالح الدولة المصرية والوطن والمواطن سواء كان ذلك دعم ومساندة أوحتى إذا وصل الأمر لانتقادات من شأنها التصويب والإصلاح وممارسة الدور الرقابى أيضا كما هو ممنوح دائما لوسائل الإعلام وأصحاب الرأى والفكر فى تناول موضوعات الشأن العام وما يخص الوطن.

«شريف عامر »..«المُسيئ» للذوق العام والـ«غير موضوعى»

ولكن بعض أخر لايدرك هذه الأهمية ويذهب إلى طريق الشهرة الذائفة والمؤقتة التى تحقق مشاهدات لا أكثر ولا أقل دون أى فائدة حقيقة على أرض الواقع، وهو ما قام به شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث فى مصر» على فضائية إم بى سي مصر، وإن كان له العديد من المواقف الإيجابية بتناولاته الإعلامية إلا أنه سقط فى فخ المشاهدات الزائفة واستضاف شخص قام بعمل فيديو له تحت مسمى"شيماء" ويدعى يوسف سوسته، ليس له علاقة بالفن ولا الغناء بصلة سوى أن رواد مواقع التواصل الإجتماعى تفاعلوا معه من باب السخرية به والنيل منه وانتقاده ليس بشخصه كمواطن ولكن لأداءه بشأن الغناء ليفاجئ جمهور إم بى سي مصر باستضافة شريف عامر له، وهو الأمر الذى أغضب الجمهور المصرى والمشاهدين ووجهود سيل كبير من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعى.

إساءة للذوق العام المصرى ووقوع فى فخ عدم المهنية وعدم الموضوعية وعدم التقدير السليم فى تناول الموضوعات التى تهم المواطن والوطن، وغير ممثلة لإساءة للذوق العام هو ما عبر عنه قطاع كبير من المواطنين من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، وخرج عديد منهم مطالبين شريف عامر بالإعتذار عن هذه الحلقة، وعدم تكرار مثل هذه التصرفات التى تسيئ للإعلام وفى موضوعاته التى يتم التركيز عليها.

«شريف عامر »..«المُسيئ» للذوق العام والـ«غير موضوعى»

تعقيب شريف عامر على انتقادات الجمهور لم تكن على مستوى المسئولية فى الخطأ الكبير وإساءة الذوق العام للمصريين حيث أكد على أن استذافته لهذه الشخصية من منطلق أنها ظاهرة وتحدث فى مصر ومن ثم لابد من مناقشتها، وهو الأمر الذى يتعارض مع رؤى وتوجهات الشارع المصرى الذى يرفض هذه الظاهرة من الأساس ويهاجمها بشكل مستمر .