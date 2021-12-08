/665094/حسب-تقييم-الوضع-الصحى-تفويض-حكومى-للجنة-الأزمة-بشأن-قرارات-جديدة-لمواجهة-كورونا

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بتفويض اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئةفي اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا فى ضوء ما تسفر عن المتابعة للحالة الصحية وتقييمها وذلك لمدة عام بداية من 8ديسمبر 2021، فى أول ترجمة لقانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة الجوائح الصحية الصادر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

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القرار الجديد هو قرار إجرائى يعطى الحرية للجنة إدارة الأزمة فى إتخاذ أى قرارات فى مواجهة أزمة فيروس كورونا بحسب تقييمها للأوضاع الصحية، حيث تضمن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخُضوع لإجراءات الحجر الصّحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

«حسب تقييم الوضع الصحى» تفويض حكومى «للجنة الأزمة» بشأن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

أيضا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة، تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.