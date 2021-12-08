/665095/ما-معنى-قرار-رئيس-الوزراء-بشأن-تفويض-لجنة-الأزمة-لإتخاذ-قرارات-جديدة-لمواجهة-كورونا

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بتفويض اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئةفي اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا فى ضوء ما تسفر عن المتابعة للحالة الصحية وتقييمها وذلك لمدة عام بداية من 8ديسمبر 2021، فى أول ترجمة لقانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة الجوائح الصحية الصادر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

دوت الخليج الحكومة تترجم قانون الجوائح الصحية لأول مرة بعد صدوره من البرلمان رئيس الوزراء يفوض لجنة الأزمة فى إتخاذ قرارات جديدة بشأن مواجهة كورونا تفويض رئيس الوزراء للجنة مستمر لمدة عام ..والقرارات يتم إتخاذها بحسب تقييم الوضع الصحى قرار رئيس الوزراء بمسابة طوارئ صحية كغطاء تشريعى لإتخاذ القرارات فى أى وقت القرارات تشمل حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات والأنشطة الثقافية تشمل أيضا تنظيم الاجتماعات العامة واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها. أيضا تشمل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات تضم أيضا إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أيضا حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية

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