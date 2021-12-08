التنمية المحلية: هكذا يتم التعامل السريع مع تداعيات الطقس السيئ «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ناشد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالابتعاد عن اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والبالكونات القديمة، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات تم تعميمها على كل المحافظات.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامح مساء dmc، على فضائية dmc، أوضح قاسم أن هناك تمركزا للوحدات الخاصة بالصرف الصحى والبدالات لمياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات المتوقع سقوط أمطار فيها مثل نوة قاسم فى الإسكندرية ومطروح والبحيرة باعتبارهم محافظات ساحلية بها تكاثف للسحب والأمطار والغيوم.

وتابع أن غرف عمليات الوزارة يعملوا مع غرف العمليات بالمحافظات على تجميع أعداد الضحايا والمصابين نتيجة موجة الطقس السيئ.

وأشار إلى أنه فى ضوء متابعة الوزارة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى أشارت لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية اليوم، تم التنسيق مع المحافظات منذ 3 أيام فيما يتعلق بغرفة العمليات وإدارة الأزمات فى الوزارة للوقوف على الوضع ومواجهة تداعيات الطقس السيئ.

ولفت إلى سقوط عدد من أعمدة الإنارة فى مطروح والبحيرة والشرقية، مؤكدا أنه تم التشديد على عدم التجمعات فى أوقات سقوط الأمطار.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن بعض المحافظات تعرضت لرياح شديدة محملة بالأتربة وسقوط بعض الأمطار الخفيفة التى تؤدى لتقليل الحمل البيئى وذرات الغبار فى الجو، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية أكد على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار وسرعة شفط المياه.