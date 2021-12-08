تفاصيل ترأس مصر أعمال الدورة الـ14 للإيسيسكو للمرة الأولى منذ بداية كورونا

جدة - نرمين السيد -

فى مستهل كلمته، أعرب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو - الكسو- إيسيسكو"، عن سعادته بتواجد وفود الدول الأعضاء بالإيسيسكو على أرض جمهورية مصر العربية أثناء انعقاد أعمال المؤتمر العام فى دورة الـ14، متمنيا الوصول إلى نتائج إيجابية تنهض بالعالم الإسلامى، وتبرز دوره المتميز فى قيادة المسيرة التربوية والثقافية والعلمية والمعلوماتية، ومتوجها بالشكر للجنة الوطنية المصرية بأمانة د. غادة عبدالبارى.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على ثقته فى أن تتمكن منظمة العالم الإسلامى خلال هذه الدورة، من اتخاذ قرارات حكيمة وسديدة لزيادة إشعاع المنظمة واستدامة عطائها وإنجازاتها آخذة بعين الاعتبار، كل المتغيرات التى تحيط برؤية التحديث والتطوير ببلداننا، معربا عن سعادته اختيار جمهورية مصر العربية لاحتضان أعمال المؤتمر العام فى دورته الـ14، مضيفا أنه يعقد حضوريا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، مشددا على أن المؤتمر العام للإيسيسكو، يعد فرصة طيبة للقاء أعضاء الدول الأعضاء، وتعزيز أواصر المودة والإخاء التى تجمع قياداتنا وشعوبنا.

وفى كلمته أشاد الدكتور على زيدان أبو زهرى، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة الــ13 للمؤتمر العام للإيسيسكو، بدور الإيسيسكو المحورى وعملها الدؤوب لتلبية احتياجات دولها الأعضاء فى مجالات التربية والعلوم والثقافة، ونجاحها فى إقرار الانسجام، والتنسيق والتعاون وتطوير الابتكار، وتبادل المعارف والخبرات فى مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعى والعلوم الحديثة بين دول العالم الإسلامى.

ومن جانبه، جدد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجهورية على حسن استضافة أعمال المجلس التنفيذى فى دورته 42 والمؤتمر العام الرابع عشر للإيسيسكو.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى المبادرات التى استطاعت أن تصنع بصمة فارقة عبر دعمها لجهود الدول الأعضاء فى المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وإرسائها لإصلاحات هيكلية عميقة، وبلورتها لرؤية استراتيجية تبوأت فيها المنظمة مكانة ريادية على الصعيد الدولى، وإجراءات تطويرية عديدة فى مقدمتها تعديل ميثاق الإيسيسكو وأنظمتها الداخلية، وتعديل هيكلها التنظيمى، ووضع وصف وظيفى للقطاعات والإدارات والمراكز ولمختلف الوظائف فيها، والعمل على استقطاب كفاءات جديدة عالية المستوى، وإحداث إدارة قانونية تولت ضبط إجراءات عمل المنظمة فى إطار مقاربة حقوقية ومؤسسية، ورقمنة نظام العمل، وتحديث آلياته وفق معايير الشفافية والجودة، وتطوير جهاز المنظمة الإعلامى، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تخصصية لبناء القدرات فى مجالات اختصاص المنظمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، تم توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الإيسيسكو وعدد من الشركاء، وتسليم جائزة الإيسيسكو - حمدان لتطوير المنشآت التربوية فى العالم الإسلامى.

وفى السياق ذاته، تسلم رئيس اللجنة المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - الكسو - إيسيسكو)، رئاسة المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) فى دورته الـ14، من د. على زيدان أبو زهرى رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس الدورة السابقة للمجلس، كما تم التوافق على تشكيل مكتب المؤتمر العام، بناء على المشاورات، حيث سيكون ممثل جمهورية الجابون نائبا للرئيس، وممثل جمهورية باكستان الإسلامية مقررا، ويستمر عمل المكتب لمدة أربع سنوات، حتى موعد انعقاد الدورة الــ15 للمؤتمر العام للإيسيسكو.

وفى كلمته، عقب إسناد رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الايسيسكو لجمهورية مصر العربية، أعرب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن شكره وتقديره على تكليفه برئاسة الدورة الــ14 للمؤتمر العام للإيسيسكو، مؤكدا أن هذه الدورة تعد أولى الدورات التى تعقد على أرض جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الايسيسكو تعتبر شريك استراتيجى بالنسبة لمصر، خاصة فى ظل قطع أشواطا هامة فى التصدى للتحديات العالمية فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأشار إلى التطور الملموس الذى طرأ على منظمة الإيسيسكو فى ظل قيادتها الجديدة من إعادة الهيكلة وتطوير لوائح العمل بحيث تكون متماشية مع اللوائح وفقا للمعايير الدولية بما يسهل عملية التواصل وتيسير الأعمال مع الجهات المختلفة، إضافة إلي المحافظة على الخصوصية بالنسبة لهوية وأهداف المنظمة.

وأوضح أن مصر تبنت خطوات هامة فى إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتبنى برنامج رائد لإصلاح التعليم الأساسى، فضلا عن وجود طفرة كبيرة فى التعليم الجامعى، خاصة فى إنشاء العديد من الجامعات التى توافرت بها معايير الجودة العالمية، إضافة إلى زيادة المكون التكنولوجى وتبنى نظام التعليم الهجين وتطوير آليات تقييم الطلاب، مع التركيز على التخصصات التكنولوجية الحديثة والتخصصات غير التقليدية كالذكاء الاصطناعى والطاقة النظيفة وعلوم الفضاء، وكذا إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية.

وأضاف أن قطاعى الثقافة والآثار بجمهورية مصر العربية ارتكز على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة وذلك من خلال تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن، فضلا عن دعم القيم الإيجابية فى المجتمع، وكذلك مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافى، للتوافق مع استراتيجية الإيسيسكو الجديدة، بما تضمنته من رؤية أكثر شمولية وواقعية للمحافظة على التراث الثقافى فى العالم الإسلامى، مشددا على أن الدولة المصرية اتخذت على مدار السنوات الماضية، العديد من الخطوات الجادة لإبراز التراث المصرى الثرى، وشملت تطوير وإنشاء متاحف جديدة فى أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، وكذلك استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية الفريدة، فضلا عن انتهاج الدولة المصرية مسارا متزنا ما بين جهود التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة.

وأوضح أن قطاع العلوم والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، قد حظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، خلال السنوات السبع الماضية، الأمر الذى أدى إلى تطوير كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع، حيث تمتلك مصر العلماء والخبراء القادرين على تطويع المنجزات العلمية؛ لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته، مؤكدا على وصول أعداد الباحثين فى القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحث، كما تخطى عدد الأبحاث المنشورة دوليا 32 ألف بحث وتقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 9 مراكز منذ عام 2017.