الفرصة التى تنتظرها.. منتدى شباب العالم ينشر فيديو تشويقى جديد

جدة - نرمين السيد - نشرت الصحفة الرسمية لمنتدى شباب العالم عبر موقع التوصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو تشويقى جديد، عن النسخة الرابعة من المنتدى والتى تقام تحت رعاية الرئيس السيسى، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 فى شرم الشيخ.





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