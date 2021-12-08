مساء dmc| احذر حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد.. هيئة الدواء تكشف مخاطرها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التواصل المجتمعى، إن هناك بعض الممارسات الطبية الخاطئة مثل استخدام حقنة البرد ونحذر من تلك الحقنة التى تعتبر خليط من مضاد حيوى ومسكن وكورتيزون





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، على فضائية dmc، حذر الدكتور حمادة شريف من خطورة استخدام الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد أو ما يعرف بـ "حقنة البرد"، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية مسؤولة عن الدور الرقابى للأمن الدوائى المصرى. وأكد شريف: "الحقنة عبارة عن 3 مكونات طبية ولا يوجد سبب علمى يدعو لخلطهم معا"، مبينا: "نزلات البرد عدوى فيروسية والمضاد الحيوى لا علاقة له بعلاج البرد". وتابع معاون رئيس هيئة الدواء: "المضاد الحيوى يتم وصفه عن طريق الطبيب لعلاج عدوى بكتيرية والحصول على حقنة البرد أمر خاطئ تماما"، مؤكدا أن الإسراف فى تناول المضادات الحيوية يزيد من مقاومة البكتيريا. وشدد الدكتور حمادة شريف على أن الكورتيزون المتواجد فى حقنة البرد، يضعف جهاز المناعة الذى يجب تقويته من أجل مواجهة فيروس كورونا.

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