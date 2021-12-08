بعد 34 دقيقة ..البايرن يتقدم علي برشلونة بهدف لتوماس مولر في دوري أبطال أوربا

سجل توماس مولر هدف بايرن ميونخ الأول فى مرمى فريق برشلونة، فى اللقاء المقام حاليا على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة فى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 - 2022.

جاء هدف مولر فى الدقيقة 34 من زمن اللقاء لتصبح النتيجة تقدم بايرن ميونخ 1 - 0.

ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، وفي رصيده 7 نقاط، خلفاً لبايرن ميونخ المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة، والمتأهل بشكل رسمي إلي دور الـ 16، فيما يأتي بنفيكا ثالثاً برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل فريق دينامو كييف الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وبدأ بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أوباميكانو ، سولى ، بافارد ، ديفيز.

الوسط: توليسو ، مولر ، موسيالا.

الهجوم: كومان ، ليفاندوفسكى ، سانى.

فى المقابل يخوض برشلونة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: شتيجن. الدفاع: بيكيه ، أراوخو ، لينجليت ، ألبا. الوسط: بوسكيتس ، جافى ، دى يونج ، ديست. الهجوم: ديباى ، ديمبلى.

وتقع كافة الضغوطات على نادي برشلونة في هذه المباراة، حيث يسعى لإقتناص البطاقة الثانية في المجموعة إلى ثمن النهائي، وليس أمامه سوى الفوز على العملاق البافاري، وعدم النظر إلي نتيجة بنفيكا أمام دينامو كييف.

ويدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تحديا صعبا أمام جماهير البارسا الليلة، من أجل الحفاظ على هيبة البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه في حالة الخسارة أمام بايرن ميونخ، سيودع الفريق الكتالوني تشامبيونزليج من دور المجموعات للمرة الأولي منذ 20 عاماً.

ولن تكون مواجهة بايرن ميونخ سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، وخاصة الاستقرار الفني تحت قيادة مدربه يوليان ناجلسمان، الذي نجح في تحقيق الفوز خلال 5 مباريات وحصد 15 نقطة، على عكس برشلونة الذي يمر بمرحلة إنتقالية جديدة تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.

ويسعي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في مباراة اليوم، إلي رد إعتبار الفريق الكتالوني، بعدما خسر البافاري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.