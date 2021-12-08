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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021، حيث أكدت هيئة الارصاد الجوية في بيانها على انتهاء موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والذي تعرضت له مصر خلال اليومين الماضيين وخاصة يوم أمس الأربعاء، حيث بلغت سرعة الرياح إلى حد العاصفة في بعض المناطق أدت إلى اقتلاع أعمدة الانارة والأشجار في بعض المناطق، مما أدي إلى خسارة في الأرواح في عدد من المحافظات.

الارصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 9 ديسمبر وبشرى سارة للمواطنين:-

أشارت هيئة الارصاد الجوية، بأنه من المتوقع ان تنكسر موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من صباح الخميس، حيث ستعود الأوضاع لطبيعتها بسبب هدوء حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي أدت إلى وجود أتربة ورمال عالقة في طبقات الجو العليا خلال طقس الأربعاء، ويمكن التعرف على حالة طقس الخميس من خلال البيان التالي عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:-

من جهته قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه اعتباراً فجر الخميس سوف تبدأ الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات الزراعية.

وأشار بأنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف خلال ساعات النهار، لتكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة نحو 21 درجة، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى خلال الليل هي 13 درجة.

وأكد محمود شاهين بأن الفترة المقبلة سوف تشهد استقراراً في الأحوال الجوية، وأنه لن يكون هناك حاجة إلى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، مضيفاً إلى أن سبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والذي تعرضت له مصر خلال طقس الاربعاء يرجع إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي وصلت إلى حد العاصفة في بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة، حيث أدت هذه الحالة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الطرق الصحراوية.

يذكر أن 4 محافظات قد قرروا تعطيل الدراسة يوم أمس الاربعاء وهي محافظات مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتأجيل امتحانات رابعة ابتدائي بها إلى يومي الأحد والاثنين المقبلين خوفاً على حياة التلاميذ من موجة الطقس السيئ والذي تعرضت له البلاد خلال الساعات الماضية وخاصة في المحافظات الأربعة المذكورة وفقاً للبيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس.