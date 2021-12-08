قرارات مجلس الأهلي.. الخطيب مشرف على قطاع الكرة وحسام غالي ينضم للجنة التخطيط

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أجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد أول اجتماع لهم عقب فوزهم بالانتخابات، لمناقشة جميع ملفات النادي وإصدار بعض القرارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الاجتماع غياب العامري فاروق بعد قرار تجميده، واتخذ المجلس بعض القرارات أهمها تعيين محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، مشرف على قطاع الكرة.

بجانب ضم حسام غالي للجنة تخطيط الكرة بالنادي، كما تم تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي.

ويستعرض معكم دوت الخليج القرارات التي أتخذها مجلس إدارة الأهلي:

قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد عقد أول اجتماع

- تفويض الخطيب للإشراف على قطاع الكرة

- ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة

- إيقاف مدرب فرق الناشئئين بكرة اليد لنهاية الموسم

- تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر، وتضم هذه المشروعات: استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وكذلك إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية «نجيل صناعي»، إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراج الجديد.

الخطيب رئيس لبعثة الأهلي بالسوبرالأفريقي

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تولي رئاسة بعثة القلعة الحمراء خلال السفر إلى قطر، لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في 22 ديسمبر الجاري في قطر، وتقام في تمام السادسة مساء.

وكان نادي الرجاء المغربي أرسل خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل اللقاء بسبب مشاركة بعض لاعبي الفريق في بطولة كأس العرب مع منتخب المغرب.

الرجاء يحتج

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".