ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل أزمتها الصحية: «قولوني اتخرم وجالي تسمم»

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دوت الخليج يرصد أسباب أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز الصحية.

ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي

قالت عبد العزيز خلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «CbC» في تمام التاسعة مساءً: "أنا مكنتش اعرف أني في يوم من الأيام هطلع اتكلم في حاجة زي كده، كنت داخلة اعمل عملية لمشلكة عندي من 16 سنة.. عملت العملية دي 5 مرات وكنت باخد وقتي بعدها ومحبش اعرف حد، المشكلة دي أكياس بتطلعلي حاجة من عند ربنا".

ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس أزمتها الصحية

وتابعت: "روحت اعمل العملية بعد «اللي ملوش كبير»، المسلسل دا مشوفتش يوم بعد حلو، جالي كورونا مرتين غير الأزمة دي.. روحت للدكتور بتاعي قالي هتاخد 3 ساعات وقالي هقعد يومين بعدها، في شهرين عملت 4 عمليات.. بتاع الأكياس وواحدة تجميل عشان شكل الخياطة في يوم واحد".

وأردفت: "حسيت بعدها بألم رهيب وقولتلهم أنا بموت.. الكولون اتخرم وجالي تسمم في الدم، بعدها بكام يوم قالوا لو مدخلتش اعمل عملية تالتة هموت.. دكتور عصام شلباية اللي أنقذ حياتي قالي انا داخل اعملك العملية وأنا شايف انك هتموتي، وانا داخلة كنت عارفة اني مش هطلع وقولت لأخويا خلي بالك من ولادي".

معاناة ياسمين عبد العزيز داخل العناية المركزة

وعن معانتها داخل العناية المركزة بعد خروجها من العملية، قالت: "طالعة من العملية متركبلي خراطيم في كل حتة، الجهاز اللي دخلت عليه في العناية معروف أني اللي بيدخل عليه مبيطلعش.. كل ما بنام في العناية كان بيجيلي كابوس فقررت مغمضش عيني".

وأضافت: "قولتلهم أنا مش قادرة اكمل انا هبقى مرتاحة لما اروح لربنا أكتر.. مكنتش بتكلم ولا بمشي ولا باكل، أنا كنت في غيبوبة ومش فاكرة حاجة من اللي حصلت من كتر المخدر والمسكنات"

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي الجزء الثاني من اللقاء ينضم لها زوجها النجم أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.وفي يوم 10 سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.