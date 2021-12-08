ياسمين عبد العزيز عن تعافيها: «دعاء الجمهور رد فيا الروح»

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نسبت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز سبب شفائها لدعاء جمهورها ومحبيها لها بعد لطف الله عز وجل بها، كاشفة عن تجربتها مع الشعور بالموت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعافي النجمة ياسمين عبد العزيز من أزمتها الصحية الأخيرة.

ياسمين عبد العزيز تروي باكية تجربتها مع الشعور بالموت ونجاتها بفضل دعاء الجمهور

قالت ياسمين عبد العزيز خلال حلولها ضيفة على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «CbC» في تمام التاسعة مساءً: "كنت شايفة روحي بتتسحب مني، زي اللي بيودع الناس قبل ما يموت، قالولي بكرة يوم عرفة، أنا كنت متأكدة أني بكرة مش هبقى موجودة.. عيلتي دخلتلي تعيط يقولولي متسبيناش".

وتابعت: "خسيت 15 كيلو وكنت شبه المومياء.. الناس كلها دعتلي يوم عرفة، بعد ما كنت بموت ردت فيا الروح، طلعوني الأوضة، ببص لقيت أمعائي ومعدتي برا.. قعدت لمدة شهر بعد خروجي من العناية عندي صدمة لا بضحك ولا بعيط".

وأضافت عبد العزيز: "بحب اقعد في الترب، هي بيتي التاني.. قبل ما اسافر لقيت التربي بعتلي فيديو وهو بيظبطلي تربتي وبيقولي ركبتلك كشاف، أنا مبخفش من الموت، أننا نروح عندنا ربنا دا أحسن.. كل مشكلتي كانت ولادي مش عايزة اسيبهم لوحدهم، لكن أنا معنديش مشكلة أموت".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي الجزء الثاني من اللقاء ينضم لها زوجها النجم أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.وفي يوم 10 سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.