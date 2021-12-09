/665107/ياسمين-عبد-العزيز-تحسم-الجدل-حول-مقاضتها-للطبيب-المتسبب-في-أزمتها-الصحية

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي، الذي يعرض على فضائية قناة «CbC» في أول ظهور إعلامي لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

دوت الخليج يرصد موقف ياسمين عبد العزيز من الطبيب المتسبب في أزمتها الصحية.

ياسمين عبد العزيز تعفو عن الطبيب المتسبب في أزمتها الصحية

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن موقفها تجاه الطبيب المتسبب لها في الخطأ الطبي، مشيرة إلى أنها لا تريد إيذائه قائلة: "أنا مش عايزة اسببله أذى، هو راجل عنده 75 سنة، فكبير مش عايزة ارفع عليه قضية.. أنا حاسة أن ربنا عوضني".

وأضافت: "اللي حصلي دا ممكن يكون حسنات أو ربنا غفرلي حاجات.. في حكمة من ربنا، وفي علاقة بين أني مرفعش عليه قضية وشفائي".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفي الجزء الثاني من اللقاء ينضم لها زوجها النجم أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء روى العوضي أيضا تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما حكى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

ودخلت ياسمين عبدالعزيز المستشفى في 11 يوليو الماضي، من أجل إجراء عملية جراحية، وفي 17 يوليو، كتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وفي 10 أغسطس غادرت ياسمين عبد العزيز، مطار القاهرة الدولي بشكل مفاجئ، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.وفي يوم 10 سبتمبر الماضي، وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن تعافيها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.