/665108/وليد-سليمان-عقدي-مع-الأهلي-ينتهي-بنهاية-الموسم-ولم-يتحدث-أحد-معي-حتى-الأن

تحدث وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن مستقبلة مع الفارس الأحمر خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وليد سليمان في تصريحات تلفيزيونية على قناة المحور ببرنام "الريمونتادا": "عقدي ينتهي في نهاية الموسم،ولم يتحدث أحد معي حتى الأن، اذا طلب النادي ان انا اكمل هكمل، ولو النادي رفض هيبقى الحمد لله على كل شئ ولكن مش هلعب في نادي تاني بعد الأهلي مع احترامي لكل الفرق".

وأضاف: "اتعاقدنا مع لاعيبة كويسة، وكمان موسيماني لم يكن يمتلك خبرات في الدوري المصري رغم خبراته في افريقيا".

حسام غالي

وأعلن النادي الأهلي بعمل أول إجتماع رسمي للمجلس الجديد يوم الأربعاء المقبل، من أجل بحث العديد من الملفات الهامة الخاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وسيكون حسام غالي الاقرب لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة، والتواجد خلال المباريات الخارجية رئيساً للبعثة، وذلك من أجل إراحة محمود الخطيب رئيس النادي.

وسيكون قرار حسام غالي في بتواجدة لجنة التخطيط أول قرارت مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الإجتماع المقبل.

قرارات مجلس الأهلي.. الخطيب مشرف على قطاع الكرة وحسام غالي ينضم للجنة التخطيط

أجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد أول اجتماع لهم عقب فوزهم بالانتخابات، لمناقشة جميع ملفات النادي وإصدار بعض القرارات.

وشهد الاجتماع غياب العامري فاروق بعد قرار تجميده، واتخذ المجلس بعض القرارات أهمها تعيين محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، مشرف على قطاع الكرة.

بجانب ضم حسام غالي للجنة تخطيط الكرة بالنادي، كما تم تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي.

ويستعرض معكم دوت الخليج القرارات التي أتخذها مجلس إدارة الأهلي:

قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد عقد أول اجتماع

- تفويض الخطيب للإشراف على قطاع الكرة

- ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة

- إيقاف مدرب فرق الناشئئين بكرة اليد لنهاية الموسم

- تكليف خالد مرتجي بالتنسيق المالي مع شركات النادي

- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس

- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

- تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر، وتضم هذه المشروعات: استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش، وكذلك إنشاء 3 ملاعب كرة قدم خماسية «نجيل صناعي»، إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراج الجديد.