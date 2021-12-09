بعد سقوط أشجار وأعمدة .. هل يجوز سب الرياح؟ .. أسامة الأزهرى يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى، فى لقائه مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه عبر قناة dmc، إن الرياح من الأمور المبشرة التى يسوقها الله بين يدى رحمته، لأنها تلقح الثمار والمحاصيل والأشجار وتحرك السحب فتنزل الأمطار فتحيا البلاد والعباد.

وأوضح الأزهرى، أن لا يجب سب الطقس السىء أو الرياح حتى وإن كانت عمس الإنسان، مستشهدا بحديث النبى "إذا رأيتم من ذلك ما تكرهون، فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به"، قائلا إن هذا الدعاء هو الواجب على الإنسان أن يقوله حينما نرى المشهد الذى نراه اليوم من اشتداد الطقس المحمل بالغبار والأتربة.

وتابع: "عندما يكون الجو مضطرب بهذه الصورة، يحرك فينا بسرعة أن نهرول إلى الناس التى هدمت منازلها والذين يعانون مع هذا الطقس السىء، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس".