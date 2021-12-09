الاتصالات : أبلكيشن «هدهد» للفلاحين هيخليهم يعرفوا أسعار المحصول بالموبايل

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة سالى رضوان، مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى، تفاصيل تطبيق "هدهد" للمزارعين، قالة إنه الآن متاح على الهاتف المحمول، إذ أنه يمكن للمزارع من توجيه أسئلة لها علاقة بالمحاصيل المختلفة وكذلك أسعار المحاصيل اليومية.





وأضافت سالى رضوان، فى مداخلة لبرنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أن يمكن للمزارع أيضا معرفة حالة الطقس المتوقعة وطريقة الرى وكل ما يتعلق بالآفات الزراعية من خلال الوصف الشامل لها ومدى تأثيرها على المحاصيل. وأشارت إلى أنه فى الفترة القريبة المقبلة، سيتم إدخال خاصية الصوت على التطبيق الإلكتروني، حتى يتمكن المزارع من توجيه أسئلة صوتية دون اللجوء إلى الكتابة، مشيرة إلى أنه سيتم الرد على أسئلته بالكامل، عن طريق البرنامج أيضا. وتابعت مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى: "التطبيق الإلكترونى يمكنه التعرف على الآفات التى تضر بالمحاصيل من خلال الصور التى يرسلها الفلاحون على التطبيق، وبالتالى تقديم بعض النصائح لهم".

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