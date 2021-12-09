مساء dmc.. إرشادات لأصحاب الأمراض الصدرية حال نزول الشارع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc، أوضح المغازى: "لو يقدروا يقعدوا فى البيت يكون أفضل، ولكن إذا نزلوا للشارع ينزلوا على قد المهمة فقط، ومفيش داعى للمكوث فترة طويلة فى الشارع".
وأضاف المغازى، أن مرض الحساسية عليه أن يتناول العلاج الوقائى قبل النزول إلى الشارع حتى لا يتعرض لأى مصاعب بسبب الطقس السيء والأتربة.
وأضاف: "لازم لما ينزل يلبس كمامة أو منديل مبلل"، مشيرا إلى أن مرضى كورونا عليهم أن يتعاملوا مع الطقس السيئ كأنهم مرضى حساسية".
وتابع: "الكمامة مهمة فى الجو الحالى، وكذلك نضارة سواء خاصة لمرضى حساسية العيون، لتجنب الأتربة، إضافة إلى ضرورة شرب المياه والسوائل، وعندما يعود المواطن إلى منزله عليه أن يغسل وجهه بالماء والصابون لإزالة آثار الأتربة، وكذلك يجب تنظيف المنزل من آثار الأتربة".
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