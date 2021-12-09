تطعيم فى البيت .. الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن جرعة لقاح كورونا الثالثة

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولى المصرية، إن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة هم الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر تأثرًا بشدة المرض وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد عبدالغفار أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا المستجد، يتم إعطاؤها بعد ستة أشهر من تلقى الجرعة الثانية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الآمان الصحى على المواطنين، وهذا بخصوص اللقاحات الخاصة بالمسافرين.

واختتم متحدث وزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة يمكن أن تكون من لقاح مختلف عن الجرعتين الأولتيين التى تلقاها المواطنون، وسيكون هناك جرعة تعزيزية أيضا من لقاح جونسون ونقوم بتطعيم غير القادرين فى منازلهم وخلال أيام سنرسل رسائل لمستحقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.