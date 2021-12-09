موقف الدراسة اليوم بعد تعطلها أمس فى بعض المحافظات بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقديرات هيئة الأرصاد بالنسبةللطقس، أعلنت المحافظات التى تم تعطيل الدراسة بها بسبب سوء الطقس، عودة الدراسة مرة أخرى اليوم مع استمرار تفعيل غرف العمليات لتلقى تقارير الحالة الجوية.

غرف العمليات مستمرة فى الإسكندرية

وأكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ونفت المحافظة، أية شائعات يتم تداولها عبر صفحات التواصل الإجتماعى بشأن تعطيل الدراسة غدًا، وتؤكد أن الصفحة الرسمية هى الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية فى متابعة لحظية تحسبًا لأى تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.



البحيرة تستأنف الدراسة اليوم

وأعلن هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام الدراسة اليوم الخميس بجميع مدارس المحافظة، وذلك بعد التوقعات الخاصة بهدوء وتحسن حالة الأحوال الجوية غدًا.

وكان محافظ البحيرة قد قرر تعطيل الدراسة أمس الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

كما قرر تأجيل امتحان اليوم لطلاب الصف الرابع الابتدائى بجميع مدارس المحافظة على أن يتم الامتحان يوم الأحد القادم، وتستكمل باقى الامتحانات غدًا الخميس وفق الجدول المعلن.

كفر الشيخ تستأنف الدراسة بعد تحسن الجو

وتستأنف الدراسة اليوم الخميس، بمدارس كفر الشيخ، بكافة مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى، وما زالت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تتعرض لهبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة، حسب بعد وقرب المدن والقرى من البحر المتوسط.

وأعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، أمس الأربعاء، استئناف الدراسة اليوم الخميس، فى جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى كفر الشيخ، أن المديرية لم تتلق أى إشارات من المحافظة أو غيرها، بخصوص تعطيل اليوم الدراسى غدًا الخميس.

وكان جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تعطيل الدراسة، أمس الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، لسوء الأحوال الجوية التى تسود البلاد، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.