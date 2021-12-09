شرايين التنمية فى الصعيد .. «النقل» تنشر صورا لكوبرى البلينا الجديد بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن الكوبرى يعتبر من شرايين التنمية فى صعيد مصر، إذ أظهرت الصور المنظر الجمالى للكوبرى.

وفى وقت سابق، قال وزير النقل، كامل الوزير، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات النقل.

كامل الوزير: القيادة السياسية تولى قطاع النقل اهتماما غير مسبوق

وأضاف وزير النقل، أنه فى مجال الطرق والكبارى تم إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية فى ظل ما يتحقق من طفرة هائلة فى تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكبارى العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3000 كم طرق فى إطار مشروع "حياة كريمة" وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال صيانة الطرق وكذلك فإن تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تطويره تحتل أهمية كبيرة فى معرضنا هذا العام.

وأوضح أنه فى مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين كل محورين من 100كم إلى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين، وفى مجال النقل البحرى يتم استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة إلى العمل على جعل مصر، مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق بالموانئ المصرية.