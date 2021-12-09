الأوقاف : بدء وصول المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه وصل فجر اليوم الخميس المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتى تبدأ فعالياتها يوم السبت القادم، حيث وصل كل من المتسابق آدم عبد العزيز من دولة الجابون، والمتسابق درامى إسماعيل من دولة كوت ديفوار، للمشاركة فى الفرع الثاني.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته تنطلق يوم السبت القادم المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة ٧٤ متسابقا من ٤٢ دولة.

وأوضح، أن الوزارة قد خصصت أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء ، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وذكر وزير الأوقاف أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.