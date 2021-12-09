وأكد خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لفرص الأمطار فتكون خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة/ وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الاسكندرية 21 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 13
دمنهور 21 12
بلطيم 22 13
مطروح 20 12
السلوم 20 08
سيوة 19 10
بورسعيد 22 12
دمياط 20 12
الزقازيق 20 12
المنصورة 21 12
الاسماعيلية 22 12
السويس 22 13
العريش 21 12
رفح 20 13
رأس سدر 23 14
نخل 19 07
نويبع 21 19
طابا 19 12
كاترين 18 08
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 20
الغردقة 25 16
مرسى علم 24 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 09
سوهاج 21 10
قنا 23 11
الأقصر 23 11
أسوان 24 12
ادفو 23 12
أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 23 08
شلاتين 28 15
ابو رماد 29 15
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار متقطعة وجو لطيف .. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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