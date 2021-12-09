/665110/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة ومن أبرزها، مباراة لاتسيو ضد جالاتا سراي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

ليون ضد جلاسكو رينجرز الساعة 7:45 مساء beIN Sports HD Xtra 2

ريال سوسييداد ضد بي إس في آيندهوفن الساعة 7:45 مساء beIN Sports HD Xtra 1

شتورم جراتس موناكو الساعة 7:45 مساء

فنربخشة ضد آينتراخت فرانكفورت الساعة 7:45 مساء

نابولي ضد ليستر سيتي الساعة 7:45 مساء beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد ضد دينامو زغرب الساعة 10 مساء

سيلتك ضد ريال بيتيس الساعة 10 مساء

لاتسيو ضد جالاتا سراي الساعة 10 مساء beIN Sports 3 HD Premium

مارسيليا ضد لوكوموتيف موسكو في تمام الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

سسكا صوفيا ضد روما في تمام الساعة 7:45 مساء beIN Sports HD 3

توتنهام ضد رينفي تمام الساعة 10 مساء beIN Sports 1 HD Premium.

أنتهت مباراة زينيت أمام تشيلسي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر تشيلسي بشكل متواضع خلال مجريات اللقاء، عكس زينيت الذي قدم لاعبوه أداء مميز وأستطاعو أن يتعادلوا مع البلوز في الدقائق الأخيرة من المباراة. وسجل لتشيلسي كلاً من فيرنزر هدفين وهدف للنجم البلجيكي لوكاكو.

بينما سجل لزينيت كلاودينهو و سردار أزمون وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تعادل ماجومد أوزوديف، ليكون ذلك تعادل مخيب لكتيبة توخيل بسبب تأهلهم بالمركز الثاني.

يوفنتوس ومالمو

ونجح يوفنتوس في الفوز على مالمو بنتيجة 1/0، بهدف لمويس كين في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليكون فوز هام للسيده العجوز يتأهل من خلال للدور القادم على رأس المجموعة.

وبتلك النتائج أصبح يوفنتوس على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، ويليله تشيلسي بـ13 نقطة، وجاء زينيت ثالثاً بخمس نقاط، ويقع مالمو بالمركز الأخير بنقطة وحيده.