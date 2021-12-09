/665111/تعرف-على-موعد-مباراة--جالاتا-سراي-ضد-لاتسيو-الإيطالي

يحل فريق جالاتا سراي التركي، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق لاتسيو الإيطالي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.

وحقق فريق جالاتا سراي التركي فوز عريض على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 4/2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة من المباراة تحديداً في الدقيقة 90، ليلعب دقائق قليلة خلال اللقاء.

وأحرز أهداف جالاتا سراي كلاً من ألكساندرو في الدقيقة 12، ثم جاء الهدف الثاني بالدقيقة 30 عن طريق كاليتا كار لاعب مارسيليا في مرماه، وعزز النجم الجزائري سفيان فيجولي بالهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم أختتم الأهداف ريان بابل في الدقيقة 83.

وأحرز هدفي مارسيليا أركاديوش ميليك في الدقيقتين 68 و85، لينتهي اللقاء بفوز كبير وعرض لرفقاء مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة ضمن جالاتا سراي تأهله رسمياً للدور القادم قبل لعب الجولة الأخيرة من المجموعات، بعد حصده 11 نقطة يحتل بهما المركز الأول، بينما ظل مارسيليا في المركز الثالث بـ4 نقاط ويفقد أماله في التأهل.

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادى جالاتا سراى التركى قرر تفعيل بند الشراء فى عقد مصطفي محمد لاعبه المعار من الزمالك.