/665112/موعد-مباراة-نابولي-وليستر-سيتي-فى-الدوري-الأوروبي

يستضيف نادي نابولي الإيطالي نظيره نادي ليستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 / 2022.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويأتي فريق ليستر سيتي لتلك المباراة وهو في حالة جيدة للغاية، حيث يحتل المركز الأول على قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، جمعها الثعالب الإنجليزية من خوض 5 مباريات، حيث حققوا الفوز في مباراتين وتعادلوا اثنين مثلهم وسقطوا في فخ الخسارة خلال مباراة واحدة فقط، وفي حال حقق ليستر الفوز بالمباراة فسوف يتأكد تأهله بنجاح إلى دور الـ 16 لليوروباليج.

بينما على الجانب الأخر سيكون طموح نابولي هو استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه لكي يحقق الفوز ويصحح من مساره في المجموعة، حيث يحتل فريق الجنوب إيطالي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، تم جمعهم من خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وسقط في بئر الخسارة خلال لقائين، وإذا حقق الفوز على ليستر سوف يرتقي إلى صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن ليستر المتصدر.

و الجدير بالذكر أن أنتهت مباراة نادي تشيلسي أمام بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الحاد عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم للبلوز كاي هافرتز في الدقيقة 33، ثم تعادل الفريق الضيف عن طريق فيدرا بالدقيقة 79، لينتهي اللقاء بنتيجة مخيبة لعشاق ومحبي تشيلسي بفقدان نقطتين في ظل الصراع الشرس على لقب البريميرليج، مع مانشستر سيتي وليفربول.

تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي في سباق الدوري الإنجليزي

وبهذا النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 26 متصدرا جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما أرتفع رصيد بيرنلي للنقطة الثامنة في المركزالثامن عشر ويقع في المنطقة الخطرة للهبوط للدرجة الأدنى.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، رييس جاميس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، بن تشايلويل، باركلي، هافيرتز