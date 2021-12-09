موجز دوت الخليج: زيادة إصابات كورونا اليومية.. وأبلكشين للمزارعين على الموبايل

جدة - نرمين السيد - وكشفت وزارة الاتصالات، عن تفاصيل، تطبيق "هدهد" للمزارعين، قائلة إنه الآن متاح على الهاتف المحمول، إذ أنه يمكن للمزارع من توجيه أسئلة لها علاقة بالمحاصيل المختلفة وكذلك أسعار المحاصيل اليومية. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية الاتصالات : أبلكيشن «هدهد» للفلاحين هيخليهم يعرفوا أسعار المحصول بالموبايل بعد سقوط أشجار وأعمدة .. هل يجوز سب الرياح؟ .. أسامة الأزهرى يجيب (فيديو) الصحة تعلن تسجيل 909 إصابات جديدة بكورونا و56 حالة وفاة تطعيم فى البيت .. الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن جرعة لقاح كورونا الثالثة الأوقاف : بدء وصول المتسابقين المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم أمطار متقطعة وجو لطيف .. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم موقف الدراسة اليوم بعد تعطلها أمس فى بعض المحافظات بسبب الطقس شرايين التنمية فى الصعيد .. «النقل» تنشر صورا لكوبرى البلينا الجديد بسوهاج استقالة مساعدة رئيس الوزراء البريطانى بسبب حضورها حفلة مجلس النواب الأمريكى يقر تشريعا بحظر واردات صينية ارتفاع حصيلة ضحايا بركان سيميرو فى إندونيسيا إلى 39 شخصا رئيس بوركينا فاسو يقيل رئيس الوزراء وسط أزمة أمنية بمساعدة والدته .. شخص يقطع رقبة شقيقته ويلتقط سيلفى معها : اتجوزت من وراهم الإصابات قد تتجاوز مليون حالة .. تحذير جديد من بريطانيا بشأن متحور أوميكرون كندا تعلن مقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين لهذا السبب الإسماعيلى يجدد التعاقد مع باهر المحمدى حتى هذا الموعد تاو : بحب الفلافل والكشرى .. ولاعبو الأهلى يقلدون رقصتى إلا هذين اللاعبين بعد الجدل الدائر .. تعرف على حقيقة إلغاء أمم إفريقيا (فيديو) أول تعليق من بغداد بونجاح على تعمد الشناوى إصابته (فيديو) هل متحور أوميكرون أكثر عدوى من سلالات كورونا السابقة؟.. الصحة العالمية توضح ثقب القولون.. تعرف على تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز: هذه أعراضه علماء يبتكرون اختراعا من الحديد يقضى على كورونا فى 3 ساعات ياسمين عبد العزيز : كنت حاسة إنى هموت وقلت لأخويا خلى بالك من ولادى (فيديو) ياسمين عبد العزيز عن صورتها بالفلاتر فى المستشفى : دماغى لسعت (فيديو) ياسمين عبد العزيز عن مسلسل اللى مالوش كبير : هو اللى جاب أجلى (فيديو)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: زيادة إصابات كورونا اليومية.. وأبلكشين للمزارعين على الموبايل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.