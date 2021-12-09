/665099/إسكان-النواب-تواصل-زياراتها-الميدانية-لمحافظة-مطروح-لليوم-الثانى

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاس النائب عماد سعد حمودة زياراته الميدانية لمحافظة مطروح اليوم الخميس، وذلك بعدما شهد اليوم جولات ميدانية لمشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح والتى تعمل على تنفيذها الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بجانب المشروعات القومية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى لاقت تقدير أعضاء اللجنة ومطالباتهم بضرورة أن يكون العمل بقدر العمل الذى يتم فى مبادرة حياة كريمة والتى تلقى رعاية كبيرة وإهتمام من القيادة السياسية.

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وبجانب الجولات شهد اليوم الأول لقاء وفد اللجنة بالمحافظ والقيادات التنفيذية إلا أنه رغم إشكاليات ملف المياه لم يحضر المسؤولين عن شركة المياه والصرف، وهو الامر الذى لاقى إنتقادات كبيرة من الأعضاء واصفين مثل هذه التصرفات بأنها تتنافى مع توجيهات القيادة السياسية شأن وضع أولويات المواطن ومطالبه فى الإهتمامات دائما.

إسكان النواب تواصل زياراتها الميدانية لمحافظة مطروح لليوم الثانى

خلال لقاء المحافظ، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، تمشيا مع خطة الدولة والسياسة العامة لتنمية الحقيقة والشاملة ورؤية الدولة 2030، وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة العلمين الجديدة التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تصل لميارات الجنيهات وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للابراج السكنية.