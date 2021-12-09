/665114/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-وأستون-فيلا-في-الدوري-الإنجليزي-2022-والقنوات-الناقلة

يستضيف نادي ليفربول نادي أستون فيلا على ملعب آنفيلد، وذلك في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

فاز ليفربول على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدفٍ دون رد، وأصبح رصيده 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

حقق ليفربول الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 2/1 عى ملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال مجريات اللقاء وكان هو الفريق الأكثر خطورة، بينما لم يظهر ميلان بشكل جيد خلال اللقاء بالرغم من إقامة اللقاء بملعبهم ووسط جماهيرهم.

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة، بينما أحتل ميلان المركز الرابع برصيد 4 نقاط مودعاً البطولة بهم.

تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي