صحف القاهرة تبرز مشاركة السيسى فى المنتدى العالمى للتعليم العالى

جدة - نرمين السيد - فى إطار فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى أكد فيها أن مصر تتصدى بإرادة لا تلين لتحديات التعليم، الذى يعد أساس البناء للدول، فضلاً عن موجة الطقس السيئ التى ضربت عددًا من المحافظات، وفرص تحسن الأحوال الجوية، فضلاً عن عدد من أخبار الشأن المحلى.

وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان السيسى فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى "رؤية المستقبل": بناء المعرفة يحتاج قدرات اقتصادية.. والفكر المتطرف خطر على العالم الإسلامى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مصر تتصدى بإرادة لا تلين لتحديات التعليم، الذى يعد أساس البناء للدول، لافتا إلى أن الدولة تحركت خلال السنوات الست الماضية لتوفير تعليم بجودة عالمية وتأسيس جامعات والتوأمة مع الجامعات الدولية لتحقيق المسار المطلوب لشبابها.



وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسى أوضح أن رؤيته للتعليم أنه حق من حقوق الإنسان، داعيًا من يتحدثون عن حقوق الإنسان إلى مساعدة مصر فى الحصول على المعرفة والتعليم وفقا لمعاييرهم، مشددًا على "أننا سنظل نقاتل من أجل ترسيخ المعرفة والتعليم الحقيقى فى بلادنا".

جاءت تصريحات الرئيس، أمس، خلال مداخلته فى جلسة "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمى"، فى إطار فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والذى يعقد تحت عنوان "رؤية المستقبل" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الحالى، بالتزامن مع الدورة الرابعة عشر من المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بمشاركة 49 دولة أعضاء بالمنظمة.

وتساءل الرئيس عن جودة التعليم فى أكثر من 50 دولة فى منظمة التعاون الإسلامى، مشددًا على أن التعليم الجيد هو ما يكفل للإنسان إسهامه المعرفى وفرص العمل والمشاركة الإيجابية فى الحياة، مشيرًا إلى أن مصر تتيح التعليم للجميع، لكن جودته ليست بنفس مستوى التعليم الذى يقدم فى الدول المتقدمة، سواء الولايات المتحدة أو بريطانيا أو غيرها.

وخاطب الرئيس السيسى الحضور فى الجلسة بأن مناقشاتهم حول تحديات التعليم ومستقبل الوظائف تنطبق على الدول المتقدمة وليس على دول التعاون الإسلامى، ونوه بأن ما بين 35% و40% من شباب دول المنظمة فى قطاع التعليم، أى ما يقارب من 400 مليون شاب، متسائلًا عن جودة التعليم المقدم لهم، وقال إن المجتمعات تحتاج ما بين 15 و20 عامًا حتى تشعر بجودة التعليم.

وشدد على أن التعليم الجيد كنز وثروة حقيقية ويحتاج إلى قدرات اقتصادية لدى الدول حتى توفره، مبينا أن حصول 25 مليون شاب فى مصر على تعليم حقيقى يحتاج أرقاما ضخمة، لافتا إلى أن تضافر الجهود الدولية عبر صندوق للتعليم يضم مليارات الدولارات سيوفر فرصة لتعليم المواهب حتى يكونوا قاطرات التقدم للشعوب، وأعلن عن توفير 100 فرصة تعليم فى الجامعات المصرية للمواهب العالمية المختلفة.

وتابع الرئيس: «الفكر المتطرف أدخل العالم الإسلامى فى متاهات كثيرة تؤدى لاصطدامنا مع الواقع، بحيث لا نستطيع التركيز فى تحقيق الاستقرار لمجتمعاتنا لإنجاح الخطط المختلفة"، داعيا العالم الإسلامى للانتباه لخطورة التطرف الذى يهدف لتدمير حاضر الشعوب ومستقبلها".

وتحت عنوان "الرئيس يتفقد معرض المنتدى"، أفادت الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تفقد معرض المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى يقام بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المتخصصة فى التعليم والبحث العلمى، إلى جانب مشاركة منظمات دولية وجهات التمويل.

واستمع الرئيس السيسى، خلال الجولة التفقدية للمعرض، إلى شرح مفصل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول الطفرة التى شهدها مجال التعليم العالى فى مصر، حيث تطوير الجامعات واستحداث أقسام جديدة، مع دخول عدد من الجامعات الدولية إلى منظومة التعليم العالى، فضلًا عن مساهمات الجامعات والشركات التكنولوجية فى تطوير البحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد الرئيس السيسى فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان: "العلم والعمل رؤية المستقبل"، ضمن فعاليات انطلاق المنتدى، واستعرض الفيلم تأثير التكنولوجيا فى حياة الإنسان، والتحديات التى واجهت العالم مع بدء تفشى جائحة كورونا، ورؤية القيادة السياسية فى التعامل مع تداعيات الجائحة، بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة والجهود المصرية الحثيثة من أجل صناعة لقاح للفيروس، والحفاظ على حياة المصريين.

كما تناول الفيلم المشروعات القومية وشبكات الطرق والمحاور الجديدة، التى تنفذها مؤسسات الدولة، والمنظومة الرقمية التى أسهمت فى جذب الاستثمارات على أرض مصر.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء أيضًا على فعاليات المنتدى العالمى للتعلم، وتحت عنوان "وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إطلاق الرئيس السيسى النسخة الأولى وضع منتدى التعليم العالى على الخريطة الدولية"، ذكرت "الجمهورية" أن الوزير أكد أن استضافة مصر لفعاليات الدورتين الحاليتين لكل من لكل من المؤتمر العام والمجلس التنفيذى للايسيسكو تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى تعزيزًا لعمقها وبعدها فى العالم الإسلامى، بل فى العالم أجمع فى مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأكد فى كلمته خلال انعقاد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية، أن ذلك أيضا يواكب سعى الدولة من أجل تعظيم عوائد الاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى، والتدريب والابتكار فى ظل ثورة التحول الرقمى التى يعيشها العالم.

وأكد أن عمل مصر فى مجالات التربية والعلوم والثقافة يتسم بالحرص التام على التنسيق والتعاون مع دول العالم أجمع، بما يكفل تحقيق ما نصبوا إليه.

وقال الوزير إن الرئيس السيسى أعلن فى أبريل 2019 انطلاق المنتدى العالمى فى نسخته الأولى، ما أسهم فى وضعه على الخريطة الدولية ضمن المنتديات الرائدة المتخصصة فى مجال التعليم والبحث العلمى.

وأشار إلى أن جدول أعمال المنتدى يتضمن العديد من جلسات النقاش العلمية للوقوف على أحدث المستجدات ومناقشة عدد من المحاور.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، ولرعايته لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بصفة عامة، وتشريفه بالحضور والمشاركة فى انطلاق هذه الفعاليات المهمة.

وعنونت صحيفة "الأخبار": "درع الجمهورية الجديدة هدية للرئيس"، وذكرت أن د. سالم بن محمد المالك، مدير عام الايسيسكو قدم درع تحيا مصر «الجمهورية الجديدة» للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان «رؤية المستقبل» والمؤتمر الرابع عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت عنوان "التحسن يبدأ اليوم.. جهود لمواجهة تبعات الطقس السيئ بالقاهرة والإسكندرية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن خرائط توزيعات الضغط الجوى الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت بدء التحسن اليوم فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء، وانحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ونشاط الرياح على جنوب سيناء فقط، وتعاود الشبورة المائية الظهور على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية حتى الساعات الأولى للصباح.

يأتى ذلك بعد 48 ساعة من الطقس السيئ، الذى بدأ بانخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة بسبب المنخفض الجوى القادم من الصحراء الغربية، ما تسبب فى زيادة سرعة الرياح وساعد على إثارة الرمال والأتربة على مختلف مناطق الجمهورية بدرجات متفاوتة، كما تسبب فى ارتفاع الموج لأكثر من خمسة أمتار على البحر المتوسط، وسقوط الأمطار المتفاوتة على السواحل الشمالية، مما دعا إلى تعطيل الدراسة بالمحافظات الساحلية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية وتوقف الصيد والملاحة.

وتابع خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى التعامل مع موجة الطقس السيئ الذى شهدته البلاد أمس وتم التعامل السريع مع شكاوى المواطنين وحلها على الفور، حيث تم ربط غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات التابعة للجهات لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى والتعامل الفورى معها.

واجتاحت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ شهدت هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة وهطول أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة مع انخفاض ملحوظ لدرجة الحرارة، بينما بدت الشوارع شبه خالية من المواطنين عقب قرار المحافظة وجامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة أمس واليوم.

وشهدت عدة محافظات حالة من الطقس غير المستقر ورياحا محملة بالأتربة مما أدى لسقوط الأشجار واللافتات الإعلانية على الطرق، ففى محافظة الغربية انتشرت فرق العمل بالوحدات المحلية لرفع أى مخلفات تعوق حركة المرور، وتعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ لهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة على جميع المناطق، خاصة على المناطق الشمالية المفتوحة على سواحل البحر المتوسط وبحيرة البرلس أدت إلى توقف حركة الصيد والملاحة فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل بعد ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار وانخفاض الرؤية، وتم تعطيل الدراسة بجميع المدارس.

وفى صحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "الملا يبحث خطة أباتشى لزيادة استثماراتها فى مصر"، ذكرت "الجمهورية" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقد جلسة مباحثات مشتركة مع السيد جون كريستمان رئيس شركة أباتشى الأمريكية بحضور ديفيد تشى نائب رئيس الشركة ومسؤولى الشركة، حيث تم استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر وتكثيف أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة، وذلك فى ضوء برنامج تحديث وتطوير الشركات المشتركة التى تساهم فيها أباتشى.

وأوضح الملا، أن شركة أباتشى تُعد أحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة وحققت نتائج متميزة خلال فترة عملها فى مصر والتى تمتد لأكثر من 25 عاماً، خاصة بمنطقة الصحراء الغربية والتى تمثل أهم مناطق إنتاج مصر من الزيت الخام، والتى لا تزال تزخر بالفرص الجاذبة لتحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة بما يدعم معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول الخام خلال الفترة المقبلة، ونتطلع للعمل سوياً لعدة أعوام قادمة حيث تقوم مصر بالتوسع فى إنتاج الطاقة وأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة.

ومن جانبه أكد رئيس شركة أباتشى أن مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، مشيراً إلى التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية ورفع كفاءة العمليات لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تطبيق تكنولوجيات وتقنيات حديثة فى أنشطة الحفر والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلاً عن الاستمرار فى تنفيذ برامج وخطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية.

وتحت عنوان "استبدال بطاقات المعاشات والمرتبات بكارت ميزة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة نفين القباج وزيرة التضامن، قرر إصدار وتشغيل بطاقات ميزة المدفوعة مقدما لكافة عملاء البنك سواء أصحاب المعاشات أو المرتبات والتى تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك، والشراء من كافة التجار داخل مصر، والشراء عن طريق الإنترنت، واستخدام البطاقة فى سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية السحب والتعامل من خلال شركة فورى وجهات الدفع الإلكترونى لشركات المحمول وكذلك تقديم مجموعة متميزة من التسهيلات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا يأتى تماشيًا مع خطة الدولة فى استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا فى إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وأكد محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم إصدار 105 آلاف كارت لعملاء البنك لاستخدامها فى عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدى من خلال 106 فروع للبنك وأضاف أن المستهدف زيادتها إلى 200 فرع بنهاية العام، إضافة إلى 27 وحدة مصرفية للبنك داخل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات وأشار إلى أنه يجرى إصدار باقى البطاقات لباقى العملاء، كما تم إصدار مليون و200 ألف كارت لمستفيدى معاشات تكافل وكرامة.

وأبرزت صحيفة "المصرى اليوم" تصريحات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وتحت عنوان "كامل الوزير: خروج آخر عربة قطار قديمة من الخدمة نهاية ديسمبر"، ذكرت الصحيفة أن وزير النقل، تفقد أمس الأربعاء محطة الجيزة للسكك الحديدية لمتابعة انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.

وأعلن الوزير أنه مع نهاية الشهر الحالى سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونًا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة. وشهد الانتهاء من تركيب كل البوابات بالمحطة، وعددها 19 بوابة، تمهيدًا للتشغيل التجريبى لها خلال الفترة المقبلة، والتى من المقرر أن تسهم فى حوكمة عملية الدخول إلى المحطة وعدم دخول أى راكب بدون تذكرة.

وطالب وزير النقل مسؤولى السكة الحديد بسرعة الانتهاء من البوابات فى المحطات الثلاث الأخرى المدرجة بالمرحلة الأولى، التى تشمل 4 محطات رئيسية هى محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدى جابر).

كما تفقد الوزير أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة، ووجه مسؤولى الأكشاك الموجودة بالمحطة بوضع قائمة بكل المنتجات وأسعارها، وتوحيد شكل الأكشاك بالمحطة والحفاظ على الشكل الجمالى لها، وزيادة عدد مقاعد الانتظار وعدد سلات المهملات والمحافظة على نظافة الأرصفة ودورات المياه وتنظيم وضع الإعلانات بالمحطة.

وتحت عنوان "«الأعلى للإعلام» يحقق مع بعض القنوات فى «تجاوزات التغطيات»"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر فتح تحقيق مع القنوات التى تجاوزت فى التغطيات الإعلامية خلال الفترة الماضية، والتى لا تتفق مع الأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى، وذلك طبقًا للشكاوى المقدمة إلى المجلس ومتابعات أجهزة الرصد الخاصة بالمجلس.

وأكد المجلس، فى اجتماعه أمس، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، احترامه حرية الرأى والتعبير المكفولة طبقًا للدستور مع ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقوانين والأكواد الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامى.