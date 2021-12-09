حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10/12/2021

مهنيا برج الحمل تطورات كبيرة تظهر الى العلن في المجال المهني والفلك يتحدث عن انتصار في قضايا مهنية مهمة ابتعد عن العداء مع المقربين

عاطفيا: انت على ابواب زواج او ارتباط حاول توضيح الامور مع الشريك التى تتعلق في المستقبل

صحيا:لا تتكاسل في ممارسة الرياضة وتهمل الوجبات الغنيه في الفيتامينات الازمة

حظك اليوم برج الثور الجمعة 10/12/2021

مهنيا:برج الثور تناقش اليوم تفاصيل تتعلق بعمل جديد او عملية بيع وشراء انت على الطريق الصحيح اذا استطعت تخليص امورك فترة قبل الظهر

عاطفيا:حاول ان تكون صبور مع الشريك خصوصا في هذه المرحلة الحساسة واعطي اهمية لعلاقتكم

صحيا:لا تهمل صحتك عن شعورك في اي اعراض عليك مراجعة الطبيب حتى في التفاصيل الصغيرة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 10/12/2021

مهنيا :برج الجوزاء تحمل دور الوسيط في عملك اليوم بين زملاء او شركاء وتكون النتائج جيدة لانك تتمتع في سياسة الاقناع بكل هدوء وتحصل على ترقية او سلفة مالية وقد تكون مكافئة

عاطفيا:اذا شعرت خلال هذا اليوم في برودة علاقتك مع الشريك لا تتخذ قرارت ظالمة في حقه وحاول اعطي لنفسك مزيد من الوقت

صحيا:الارهاق يسبب لك كسل جسدي وقد يعيق حركتك حاول ان تأخذ مزيد من الراحة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10/12/2021

مهنيا:برج السرطان تكثر المسؤليات اليوم والمتطلبات لكن عليك ان تكون اكثر حذر خصوصا في الامور التى تتعلق في اوراق او اثباتات حتى لا يذهب تعبك هدر

عاطفيا:تعود الثقة بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم بحسب توقعات موقع عرب كلوب العاطفية . لكن عليك ان تكون رومانسي

صحيا:الرياضة او الخروج من المنزل هي العلاج الوحيد لألم المفاصيل ولا تتردد في مراجعة طبيبك اذا شعرت بألم كبير

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 10/12/2021

مهنيا: برج الاسد تحقق نجاح كبير خلال هذا اليوم يتعلق اما في تجارة الكترونية او موضوع يرتبط في عملية بيع وشراء وارباح متوقعة

عاطفيا:ابعد مشاكلك العائلية عن الشريك وحاول ان تتخذ قرارك دون الحاجة الى مراجعة مقربين فقط الشريك هو من يكون بجانبك

صحيا:الضغوط النفسية تأثر في طريقة سلبية على صحتك حاول تمضيت بعض الاوقات بممارسة هواية تحبها

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10/12/2021

مهنيا: برج العذراء لا تندفع كثيرا في اتجاه شراكة غامضة او مواضيع لا تعلم عنها شيئ حاول الاستعانه بأصدقاء قبل دخولك اي مجال جديد

عاطفيا:الدبلوماسية التى تعتمدها مع الشريك تأتي في ثمارها اليوم وفي المستقبل وعلاقتك في افضل حالها بحسب توقعات عرب كلوب

صحيا:تنظيم اوقات نومك هي حاجة ضرورية خصوصا في هذه المرحلة وحاول تناول وجبات تحتوى فيتامينات

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10/12/2021

مهنيا:برج الميزان تدخل مجال الاستثمار اليوم او يعرض عليك مشروع يتعلق في العقارات او السيارات حاول ان تكون دقيق من المعلومات قبل دخولك اي مجال جديد لأنك لا تتحمل خسارات

عاطفيا:حاول اكسر الروتين بينك وبين الشريك توقعات عرب كلوب تبشر في مصالحة مع الشريك

صحيا:الاعتماد على الفواكهة في وجبات الصباح مهم لصحتك اكثر من الشوكلاته وبعض الحلويات

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 10/12/2021

مهنيا: برج العقرب مشروع جديد الى الواجهة او عروض سفر تحصل عليها في اتصال من صديق قديم او شريك حالي لكن عليك ان تكون اكثر دقة

عاطفيا:توقعات عرب كلوب تتحدث عن مشاجرة عائلية تتعلق في الشريك حاول تكون صبور لأكبر درجة

صحيا:بعض الالم في المفاصيل ناتج عن العمل الزائد او الارهاق الجسدي الذي تعرضه لجسدك حاول الاسترخاء

حظك اليوم برج القوس الجمعة 10/12/2021

مهنيا :برج القوس احذر من الحسد نتيجة نجاحك المقبل خلال هذا اليوم سوف تتلقى اتصالات تدعم خطواتك توقعات عرب كلوب تتحدث عن ارباح مالية بطريقها اليك

عاطفيا:الفلك يتحدث عن عودة شخص من الماضي او علاقة قديمة الى الواجهة اليوم حاول تحسم قرارك دون ضغوط

صحيا:تنشغل هذه الفترة بصحة احد المقربين منك وهذا ما يعرضك للأرهاق

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 10/12/2021

مهنيا:برج الجدي انتظرت لفترة طويلة ارباح مالية او سلفة اليوم تحصل على اجابة تعيد لك نشاطك لكن احذر المصروف الزائد

عاطفيا:لا تثير غيرة الشريك في امور تتعلق بالماضي حتى لا تتوصل الى فراق او خسارة علاقة توقعات عرب كلوب تتحدث عن مشاكل عاطفية نتيجة تصرفاتك الاخيرة

صحيا:صحتك بحالة جيدة هذا اليوم خصوصا بعد التخلص من الم في الجسد

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10/12/2021

مهنيا :برج الدلو عم ترفض عروض او شراكة هذا اليوم نتيجة اتصالات ونصائح من اصدقاء في الماضي لكن تذكر انك وحدك صاحب القرار توقعات عرب كلوب تتحدث عن انشغال في اوراق قانونية

عاطفيا:تتغير المجريات مع الشريك نتيجة قرار تأخذه يتعلق في المستقبل سفر او زواج للمستقبل

صحيا:النوم المبكر يعطي لجسدك حق الراحة عليك ان تخفف ساعات السهر لأوقات متأخرة

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10/12/2021

مهنيا:برج الحوت يشع اليوم نجمك في العمل وتكون محور اهتمام زملائك بالعمل نتيجة ذكائك توقعات عرب كلوب تتحدث عن ترقية او انفراج مالي تحصل عليه اليوم

عاطفيا:حاول ان تستمع الى الشريك هذا اليوم فبعض النصائح تكون جيدة لأستمرار علاقتكم

صحيا:الارهاق الجسدي هو نتيجة تقلص وجبات الغذاء الخاصة بك حاول تناول مأكولات غنية في الفيتامينات